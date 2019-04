Trump møter dronning Elizabeth

NTB utenriks

Det bekrefter Buckingham Palace i en pressemelding. Den amerikanske presidenten kommer til Storbritannia på invitasjon fra dronning Elizabeth.

Presidentparet var også på offisielt besøk i Storbritannia i fjor og drakk da te med dronning Elizabeth på Windsor Castle. Men det var ikke et statsbesøk. Et statsbesøk innebærer vanligvis betydelig mer pomp og prakt, inkludert bankett med dronningen på Buckingham Palace.

Storbritannias statsminister Theresa May sendte invitasjonen for mer enn to år siden, men besøket er gjentatte ganger blitt utsatt på grunn av bekymring for hvordan Trump vil bli mottatt og på grunn av brexitkrisen som bare varer og varer.

Det er også ventet at Trump vil reise til Portsmouth for å delta under den planlagte markeringen av 75-årsdagen for D-dagen. Dit er også Norge invitert.

