Theresa May samler regjeringen

Regjeringsmøtet holdes mens det fortsatt er stor misnøye i Det konservative partiet med måten May har håndtert brexit på. Ifølge den opprinnelige planen skulle Storbritannia ha forlatt EU 29. mars, i god tid før påske. Men etter at May gjentatte ganger mislyktes med å få sin brexitavtale godkjent i Parlamentet, ble utmeldingen fra EU utsatt til 12. april og deretter til 31. oktober.

Mandag kveld meldte nyhetsbyrået PA at samtalene mellom regjeringen og Labour fortsetter i håp om å komme ut av den fastlåste situasjonen. Tidligere på dagen ble det kjent at May kan bli stilt overfor et internt mistillitsforslag etter at flere lokale ledere har skrevet under på et opprop om å stemme over henne som leder.

Sunday Times skrev i helgen at partiet i løpet av de nærmeste dagen vil gi May beskjed om enten å trekke seg innen juni eller forberede seg på nye forsøk på å kaste henne. Graham Brady, som leder den innflytelsesrike 1922-komiteen i partiet, er ventet å fortelle May at 70 prosent av partiets parlamentarikere ønsker at hun skal trekke seg som følge av brexithåndteringen, skrev avisen.

May overlevde et mistillitsvotum i desember, og partiets vedtekter sier at hun ikke kan utfordres på nytt før det ha gått et år. Imidlertid går det rykter om at partiet kan endre reglene for å utfordre lederposisjonen hennes før den tid.

May har allerede tilbudt seg å gå av i bytte mot at parlamentsmedlemmene støtter hennes utmeldingsavtale.

