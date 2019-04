Sri Lanka: 31 utenlandske ofre identifisert

NTB utenriks

17 utenlandske borgere ble såret og får behandling på sykehus i hovedstaden Colombo, opplyser utenriksdepartementet på Sri Lanka mandag kveld.

De aller fleste av de minst 290 menneskene som ble drept i angrepene mot kirker og hoteller første påskedag, antas å være srilankere.

Tidligere har landets turistminister oppgitt at minst 39 utenlandske borgere ble drept. Det er uklart hvorfor tallene spriker.

Myndigheter, medier og pårørende har så langt identifisert ofre fra 13 land, flere av dem med dobbelt statsborgerskap. Minst fire amerikanere er blant de drepte, bekreftet USAs utenriksdepartement mandag. Blant ofrene er også minst åtte indere, tre dansker, to australiere, to spanjoler, to kinesere, to tyrkere, to sveitsere i tillegg til statsborgere fra Japan, Nederland og Portugal.

Tre dansker drept

Storbritannia mistet minst åtte borgere i angrepene. Blant dem var advokaten Anita Nicholson og hennes barn Alex og Annabel. De var på ferie og satt ved et restaurantbord på Shangri-la Hotel da de ble drept, opplyser ektemannen Ben Nicholson.

Den danske milliardæren Anders Holch Povlsen mistet tre av sine barn i angrepene, bekrefter den Povlsen-eide klesgiganten Bestseller. Han var på ferie på Sri Lanka sammen med kona Anne og deres fire barn da angrepet skjedde.

Den amerikanske femteklassingen Kieran Shafritz de Zoysa, som hadde oppholdt seg på Sri Lanka det siste året, var også blant de drepte, opplyser skolen hans til Washington Post.

Kristne srilankere

Rundt 500 mennesker ble såret da sju selvmordsbombere gikk til angrep flere steder på Sri Lanka. Myndighetene anklager en lokal islamistgruppe for å stå bak.

Mange av de drepte kom fra Sri Lankas kristne minoritet. Relativt få detaljer om ofrene er ennå kjent, delvis på grunn av at myndighetene har blokkert de fleste sosiale medier etter angrepene, ifølge nyhetsbyrået AP. Blant ofrene er den 37 år gamle snekkeren Dileep Roshan.

– Fremtiden til hans kone og datter er uviss nå som han er borte, sier storebroren Sanjeevani Roshan.

Også en annen snekker, 38 år gamle Diluk Fernando, ble drept i angrepene, skriver VG. Han var en av rundt 1.000 som befant seg i eller ved den katolske kirken St. Sebastian i Negombo nord for hovedstaden. I den samme kirken.

Mistet sju familiemedlemmer

Blant de drepte i Negombo var det også sju medlemmer fra én og samme familie, skriver avisen.

– Jeg skulle ønske jeg også døde med dem. Jeg vil ikke leve lenger. Hvis det er slik at Gud kan ta og gi liv, så burde han tatt mitt og latt barna leve, sier 71 år gamle Mathilda Hameni. Hun mistet sju barn og barnebarn i alderen 8 til 45 år.

