Påskefreden over for May

Den britiske statsministeren samler tirsdag regjeringen igjen etter en elleve dager lang påskeferie.

Det skjer mens det fortsatt er stor misnøye i Det konservative partiet med måten May har håndtert brexit på, og et nytt forsøk på å tvinge May til å gå av kan ifølge britiske medier være i emning.

Samtidig gjenopptar regjeringen de vanskelige samtalene med opposisjonen for å forsøke å få på plass et tverrpolitisk forlik om brexit.

Nye mytteriplaner

The Sunday Times skrev i helgen at konservative parlamentarikere i den såkalte 1922-komiteen vil holde et ekstraordinært møte tirsdag for å diskutere statsministerens framtid.

Flere medlemmer i komiteen mener ifølge The Sunday Times at May må stilles overfor et ultimatum: enten gi en dato for når hun vil gå av, eller stilles overfor et nytt mistillitsforslag.

May overlevde et mistillitsvotum i desember, og torypartiets vedtekter sier at hun ikke kan utfordres på nytt før det ha gått et år. Men enkelte parlamentarikere skal ha tatt til orde for å endre reglene slik at hun kan utfordres på nytt allerede i juni.

May har allerede tilbudt seg å gå av i bytte mot at Parlamentet godkjenner utmeldingsavtalen hun har forhandlet fram med EU.

Samtaler med Labour

Men avtalen er blitt forkastet i Parlamentet tre ganger, og EU-utmeldingen er blitt utsatt.

Ifølge den opprinnelige planen skulle Storbritannia ha forlatt EU 29. mars, i god tid før påske. Men da Mays brexitavtale ble forkastet, ble EU-utmeldingen først utsatt til 12. april og deretter til 31. oktober.

Mandag kveld meldte nyhetsbyrået PA at samtalene mellom regjeringen og opposisjonspartiet Labour tirsdag gjenopptas i håp om å komme ut av den fastlåste situasjonen. Men få tror på noe snarlig gjennombrudd.

