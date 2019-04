Nye IRA innrømmer og beklager drap på journalist

NTB utenriks

– I et angrep på fienden, ble Lyra McKee på tragisk vis drept mens hun sto ved siden av fiendens styrker, heter det i en uttalelse gruppen har gitt til The Irish News. Ved hjelp av kodeord er det bekreftet at meldingen fra Nye IRA er autentisk, melder nyhetsbyrået DPA.

– IRA beklager dødsfallet fullt og helt overfor Lyra McKees venner, familie og partner, heter det videre. Gruppen bekrefter at McKee ikke var et mål i seg selv, men at de skjøt mot politiet, som gruppen omtaler som «tungt bevæpnede styrker underlagt den britiske kronen». Utbrytergruppen mener opptøyene ble provosert fram av britene.

– Vi har gitt våre frivillige instruks om å være ytterst forsiktige i fremtidige trefninger med fienden, står det også i uttalelsen som er signert T. O'Neill.

Skutt i hodet

Den 29 år gamle journalisten døde etter å ha blitt skutt i hodet mens hun var på jobb og dekket opptøyer i byen Derry skjærtorsdag. Politiet tror hun ble truffet av skudd fra noen som skjøt mot politiet. Overvåkingsvideo viser en bevæpnet mann med svart ansiktsmaske som sikter på politiet.

Politiet mente allerede tidlig i etterforskningen at Nye IRA sto bak torsdagens opptøyer der biler ble påtent og brannbomber ble kastet av maskerte menn. Nye IRA er en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA), som formelt ble oppløst etter fredsavtalen i 2008.

To menn løslatt

To menn på 18 og 19 år ble pågrepet etter drapet, men ble i helgen løslatt uten å bli siktet.

Derry, som også er kjent som Londonderry, har historisk vært et midtpunkt for den blodige konflikten i Nord-Irland.

