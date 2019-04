Myanmars høyesterett avviser journalisters anke

NTB utenriks

Høyesterett har ikke gitt noen begrunnelse for sin konklusjon. Dommen mot de to Reuters-journalistene Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28) blir dermed stående.

De to sitter i fengsel og var ikke til stede i høyesterett tirsdag, men deres koner var der.

Kyaw Soe Oos kone brøt ut i gråt da høyesterett kunngjorde sin konklusjon.

Tidligere denne måneden ble de to hedret med en Pulitzerpris for internasjonalt reportasjearbeid. Prisen regnes som verdens mest prestisjetunge og anerkjente journalistpris.

– Politifelle

De to journalistene ble pågrepet i desember 2017 og dømt i september i fjor. De var anklaget for å være i ulovlig besittelse av offisielle dokumenter, i strid med en lov fra kolonitiden om statshemmeligheter. Journalistene har avvist anklagene og hevder politiet har fabrikkert saken mot dem.

Internasjonale menneskerettighetsgrupper, pressefrihetsorganisasjoner, FN-eksperter og en rekke regjeringer har fordømt dommen som urettferdig og et angrep på pressefriheten.

– Wa Lone og Kyaw Soe Oo begikk ingen kriminell handling, og det finnes heller ikke noe bevis for at de gjorde det, sa Reuters' advokat Gail Gove etter høyesteretts beslutning.

– I stedet ble de ofre for en felle som politiet laget for å tie i hjel deres sannferdige journalistikk. Vi skal gjøre alt som står i vår makt til å få dem satt fri så fort som mulig, sier Gove videre.

Politimann fengslet

Påtalemyndighetens vitner under rettssaken kom med forvirrende og motstridende forklaringer, noe som tillegger vekt til teorien om at pågripelsene av journalistene var en klossete felle i regi av myndighetene.

De to journalistenes påstand om at de havnet i en felle fikk under rettssaken støtte fra et overraskende vitnemål fra en varsler i politiet, overbetjent Moe Yan Naing.

Han var innkalt som vitne for påtalemyndigheten, men fortalte til retten at hans overordnede hadde ordnet det slik at to politimenn skulle møte journalistene på en restaurant og gi dem dokumenter beskrevet som «viktige hemmelige papirer» for å kunne fange dem i en felle.

Som følge av vitnemålet ble han fengslet i ett år, og familien hans ble kastet ut av den politieide boligen.

Internasjonal fordømmelse

Journalister har vært noen av myndighetenes viktigst utpekte mål i Myanmar. Ifølge en rapport som Myanmars pressefrihetsorganisasjon Athan har lagt fram, er minst 43 journalister blitt satt i fengsel fram til september i fjor etter at fredsprisvinner Aung San Suu Kyis regjering kom til makten i 2016.

De to journalistene hadde sett nærmere på omstendighetene rundt drapet på ti rohingyaer i landsbyen Inn Din. Myndighetene opplyste i fjor at sju soldater er dømt til inntil ti års fengsel og straffarbeid som følge av drapene på de ti landsbybeboerne.

Den myanmarske hærens brutale framferd i delstaten Rakhine, som svar på angrep mot sikkerhetsstyrker i 2017, sendte 700.000 personer fra den muslimske rohingya-minoriteten over grensen til Bangladesh.

Myanmar nekter for å begå brudd på menneskerettighetene, til tross for omfattende fordømmelse fra verdenssamfunnet.

Ifølge FN bør det reises folkemord-sak mot høytstående militæransatte i Myanmar, og FN har også anklaget hæren for å ha bedrevet etnisk rensing.

