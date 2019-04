Myanmars Høyesterett avviser journalisters anke

NTB utenriks

Høyesterett har ikke gitt noen begrunnelse for sin konklusjon. Dommen mot de to Reuters-journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo blir dermed stående. Tidligere denne måneden ble de to hedret med en Pulitzerpris for internasjonalt reportasjearbeid. Prisen regnes som verdens mest prestisjetunge og anerkjente journalistpris.

De to journalistene ble pågrepet i desember 2017 og dømt i september i fjor. De var anklaget for å være i ulovlig besittelse av offisielle dokumenter, i strid med en lov fra kolonitiden om statshemmeligheter. Journalistene har avvist anklagene og hevder politiet har fabrikkert saken mot dem.

Internasjonale menneskerettighetsgrupper, pressefrihetsorganisasjoner, FN-eksperter og en rekke regjeringer har fordømt dommen som urettferdig og et angrep på pressefriheten.

