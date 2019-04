Kushner vil legge fram fredsplan for Midtøsten etter ramadan

NTB utenriks

Den muslimske fastemåneden ramadan avsluttes i begynnelsen av juni.

Ifølge Kushner kommer planen til å inneholde en «robust næringslivsplan» for palestinerne.

Det var under et seminar arrangert av Time Magazine tirsdag at Kushner varslet at planen skal legges fram etter ramadan. Han sa også at han hadde håpet på å legge fram forslagene i slutten av fjoråret, men så utlyste Israels statsminister Benjamin Netanyahu nyvalg. Nå vil han vente til Netanyahu har fått en ny regjeringskoalisjon på plass.

– Når det er gjort, vil vi trolig være midt i ramadan, så vi vil vente til etter ramadan, og da vil vi legge fram planen, sier Kushner.

Han ønsket ikke å svare på hvorvidt planen vil innebære amerikansk støtte til en egen palestinsk stat. Tidligere har Trump-administrasjonen antydet at det vil den ikke.

Kushner er gift med Trumps datter Ivanka og er seniorrådgiver for sin svigerfar.

Kushners varslede fredsplan er blitt møtt med dyp skepsis hos palestinerne ettersom Trump-administrasjonen har vedtatt å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte USAs ambassade dit. Reaksjonene på USAs beslutning har vært sterke ettersom statusen til Jerusalem er omstridt og palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som sin hovedstad. Bydelen er i dag okkupert og annektert av Israel.

Det er også blitt stilt spørsmål ved Kushners troverdighet ettersom hans familie har hatt et langvarig forhold til Netanyahu.

(©NTB)