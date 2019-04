Egypt: 88 prosent stemte for å forlenge Sisis styre

NTB utenriks

Hele 88,8 prosent av dem som stemte i folkeavstemningen mellom lørdag og mandag, stemte ja til grunnlovsendringene, opplyser kommisjonen tirsdag.

Valgdeltakelsen var ifølge kommisjonen på 44 prosent. Ved å arrangere folkeavstemningen over tre dager håpet myndighetene på å få så høy valgdeltakelse som mulig.

Folkeavstemningen regnes som nok et steg mot å gjenreise et autoritært regime i Egypt, åtte år etter at massedemonstrasjoner felte Hosni Mubarak og sådde et håp om demokrati.

Både regjeringslojale medier, forretningsfolk og parlamentarikere har forsøkt å overbevise velgerne om at de måtte stemme ja, samtidig som myndighetene har truet med å bøtelegge alle som ikke ville stemme.

Kan sitte lenger

Den viktigste grunnlovsendringen vil utvide presidentens inneværende periode fra fire til seks år, slik at han blir sittende til 2024. Et annet forslag åpner for at han kan stille til valg i en periode til, det vil si at han vil kunne beholde makten fram til 2030. Begge disse har fått flertall.

I tillegg er det foreslått å endre grunnloven fra 2014 slik at presidenten får myndighet til å utnevne sentrale personer i rettsapparatet. Hæren er også forespeilet en større rolle.

Fengsler dissidenter

Siden Sisi kom til makten etter et kupp i 2013, er tusenvis av sekulære aktivister og islamister satt bak lås og slå. Ifølge Human Rights Watch er 60.000 politiske fanger fengslet i Egypt. Sisi hevder selv at det ikke finnes politiske fanger i landet.

Sisis regime anklages for omfattende menneskerettighetsbrudd, og de fleste eksperter mener hans styre er det mest undertrykkende i Egypts moderne historie.

