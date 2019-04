Algerisk oljegigant bytter sjef

NTB utenriks

Abdelmoumen Ould Kaddour har hatt toppjobben i det sentrale selskapet siden 2017. Landets midlertidige statsminister Abdelkader Bensalah har nå gitt jobben til Rachid Hachichi.

Norske Equinor har siden 2003 utviklet og drevet to av Algeries største gassfelt i samarbeid med Sonatrach og BP.

Statlig TV gir ingen detaljer om bakgrunnen for sjefsbyttet.

Det olje- og gassrike nordafrikanske landet har de siste månedene vært preget av massedemonstrasjoner som brøt ut i midten av februar. Folkeoppstanden tvang nylig president Abdelaziz Bouteflika til å gå av etter 20 år ved makten.

Demonstrasjonene har fortsatt siden, med krav om at Bouteflikas allierte går av og at systemet byttes ut. Folk protesterer også mot massiv korrupsjon, og de siste dagene har myndighetene kunngjort at en større korrupsjonsgransking er i gang.

Tirsdag ble det kjent at landets rikeste mann, Issad Rebrab, er varetektsfengslet. Rebrab, som er sjef for Algeries største privateide konsern Cevital, benekter korrupsjonsanklagene.

