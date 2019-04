Zelenskyj får 73 prosent av stemmene

NTB utenriks

Det viste tall fra landets valgkommisjon mandag, dagen etter at valgets andre runde var gjennomført.

I motsetning til tidligere vinnere i Ukraina, ser Zelenskyj ut til å ha fått flertall både i landets vestlige og østlige deler, to fronter der bildet tradisjonelt har vært polarisert.

Et av den populære fjernsynskomikerens slagord under valgkampen var å kjempe for et samlet Ukraina.

Men selv med overveldende valgseier, står Zelenskyj overfor store utfordringer i tiden som kommer.

Konflikten i Øst-Ukraina og Russlands annektering av Krim-halvøya vil være tunge saker som den politisk uerfarne 41-åringen må håndtere. Han har selv sagt at han lover å trappe opp innsatsen for å reintegrere den urolige østlige delen av landet, der prorussiske separatister har kontroll over flere områder, men har ikke sagt hvordan han vil få det til.

