Terrorangrep mot hoteller og kirker på Sri Lanka ryster verden

NTB utenriks

Angrepene er den verste voldshandlingen i landet i tiåret etter at den blodige borgerkrigen tok slutt. Så langt har ingen tatt på seg ansvaret. 13 personer er pågrepet, og en omfattende etterforskning er satt i gang.

De overlevende forteller om grusomme scener da bomber eksploderte i tre fullsatte kirker der kristne var samlet til gudstjeneste første påskedag.

Ved et av hotellene, Cinnamon Grand, utløse en selvmordsaksjonist sin bombe ved køen i hotellets restaurant, ifølge hotelledelsen. Også to andre hoteller ble rammet. De seks eksplosjonene ble utløst i raskt rekkefølge, mens to andre bomber gikk av noe senere.

Sri Lankas forsvarsminister Ruwan Wijewardena mener religiøse ekstremister står bak, uten å gå nærmere i detalj. Han opplyser at myndighetene mistenker at selvmordsbombere står bak de fleste av de åtte bombeeksplosjonene.

Myndighetene innførte søndag et portforbud som skal vare fram til klokken 6 mandag morgen, og tilgangen til sosiale medier som Facebook og Instagram er stengt. Årsaken er at myndighetene vil hindre spredning av rykter og uriktig informasjon om hendelsene.

Tre dansker drept

Det offisielle tallet på drepte og sårede er søndag kveld langt satt til 215 drepte og 450 sårede.

Flere titall utlendinger er blant de drepte, blant dem tre dansker. Det meldes også at det er briter, nederlendere og en portugiser blant de døde. Utenriksdepartementet i Washington sier at flere amerikanerne er drept.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet i angrepene, men det er en uoversiktlig situasjon. Vi kommer til å jobbe utover kvelden med å kartlegge nordmenn i området og vil bistå dersom noen har behov for det, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) søndag ettermiddag.

Danske myndigheter sender et militærfly med hjelpepersonell til området for å hjelpe de rammede danskene.

Rask rekkefølge

Kirken St. Anthony's Shrine i Colombo, St. Sebastian's Church i Negombo like nord for hovedstaden og Zion Church i Batticaloa øst på øya, samt de tre femstjernershotellene Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury i den sentrale delen av Colombo ble rammet av de seks første eksplosjonene søndag.

Noen timer senere ble en eksplosjon nummer sju registrert. Den rammet et lite hotell i Dehiwala sør i hovedstaden. Der ble to personer drept.

En eksplosjon nummer åtte fant sted kort tid etter. Den ble utløst da politiet gikk inn i et hus i en forstad nord i hovedstaden for å gjennomsøke boligen. Der sprengte en selvmordsbomber seg. Husets øverste etasje raste sammen og tre politifolk ble drept, opplyser en politikilde.

Advarsel

Landets øverste politisjef hadde ti dager i forveien sendt ut nasjonalt varsel om risiko for mulige selvmordsangrep, ifølge dokumenter som AFP har fått tilgang til.

– Utenlandsk etterretning har meldt at NTJ (National Thowheeth Jama'ath) planlegger å gjennomføre selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo, het det i varselet.

NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer.

Statsminister Ranil Wickremesinghe sa søndag at det så langt er lokale navn som er kommet opp i etterforskningen, men at etterforskerne også ser på mulige internasjonale forgreininger.

– Mens dette pågår, må vi også se på hvorfor gode nok forholdsregler ikke ble tatt, sier statsministeren.

Wickremesinghe understreker imidlertid at regjeringens første prioritet er å «pågripe terroristene».

Verdenssamfunnet fordømmer

Angrepene på Sri Lanka første påskedag fordømmes kraftig internasjonalt. Statsminister Erna Solberg (H) kaller dem avskyelige.

– Det er uhyre trist at man nå har sett flere tilfeller av angrep mot troende, både kristne kirker og muslimske fredagsbønner. Man ser at det er terroristers ønske å skape splid, sier Solberg til NRK.

Hennes britiske kollega Theresa May fordømte også angrepene som fant sted søndag i den tidligere britiske kolonien.

– Vi må stå samlet og forsikre oss om at ingen noen gang skal måtte praktisere sin tro i frykt, skriver May på Twitter.

Indias statsminister Narendra Modi fordømte angrepene i nabolandet på det sterkeste, noe også Afghanistan og Pakistan var raskt ute med å slutte seg til.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern trakk på sin side en linje til moskéangrepene i Christchurch i forrige måned der 50 mennesker ble drept.

– Alle har rett til å praktisere sin religion i trygghet, slår hun fast.

