Sri Lanka jakter internasjonale terrorforbindelser

NTB utenriks

Unntakstilstanden vil gjelde fra midnatt mandag, opplyser president Maithripala Sirisenas kontor. Da vil også hæren få utvidede fullmakter til å anholde og pågripe mistenkte i saken.

Den lokale islamistgruppen National Thowheeth Jama'ath (NTJ) ble mandag utpekt som ansvarlig for de seks selvmordsangrepene mot kirker og luksushoteller 1. påskedag. Men de må ha fått hjelp, mener myndighetene.

På en pressekonferanse mandag sa regjeringens talsmann Rajitha Senaratne, som også er helseminister, at etterforskerne nå gransker om utenlandske terrornettverk er involvert. NTJ har til nå vært lite kjent, men har vært i søkelyset for vandalisering av buddhistiske statuer.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.

Involvering utenfra

– Vi kan ikke se at bare en liten organisasjon i dette landet kan ha stått bak alt dette, sier Senaratne, som understreker at politiet nå etterforsker mulige forbindelser til utenlandske terrornettverk.

Også ekstremismeforsker Amarnath Amarasingam ved Institute for Strategic Dialogue tror NTJ må ha fått hjelp utenfra.

– Både målene og angrepstype gjør meg svært skeptisk til at dette var utført av en lokal gruppe alene. Det er ingen grunn til at lokale ekstremister skal angripe kirker og turister, sier han til The New York Times.

Mandag steg dødstallet til 290 mennesker, mens over 500 ble såret. Blant de drepte er 39 utenlandske turister, deriblant tre av barna til den danske milliardæren Anders Holch Povlsen. Så langt er det ikke kommet opplysninger om at nordmenn er drept eller såret i angrepene, opplyser UD.

Foreløpig er 24 personer, alle lokale, pågrepet. Det er imidlertid kommet sparsomt med opplysninger om de pågrepne.

Ble varslet

Mandag ble det også kjent at srilankiske myndigheter flere ganger er blitt varslet om et mulig terrorangrep av utenlandsk etterretning.

11. april sendte Sri Lankas politisjef advarselen videre oppover i det politiske systemet. Men varselet nådde verken statsminister Ranil Wickremesinghe eller de øvrige statsrådene i regjeringen.

– Hvis vi hadde fått informasjon på forhånd, ville vi ha iverksatt tiltak. Politiets øverste leder bør gå av som følge av dette, sier Senaratne.

Hvordan varselet ble håndtert og hvilke tiltak som ble iverksatt, er foreløpig uklart. Men president Sirisena er også landets forsvarsminister og øverste ansvarlig for politiet.

Han tilhører imidlertid et annet parti enn Wickremsinghe, og forholdet mellom de to er alt annet enn hjertelig. I oktober ga Sirisena overraskende statsministeren sparken, men Wickremesinghe ble gjeninnsatt av landets høyesterett etter 52 dager.

Under radaren

Ifølge professor i sosialantropologi Øyvind Fuglerud tilhører NTJ den muslimske Tawheed-bevegelsen, som ble startet på 1940-tallet av folk som hadde fått religiøs opplæring i Saudi-Arabia. Gruppa, som kjemper for å «rense islam», har fått stadig større oppslutning de siste 30 årene.

– Dette er en bevegelse som i mange tiår har levd et stille liv under radaren, sier Fuglerud til Aftenposten.

Angrepene på Sri Lanka fordømmes kraftig internasjonalt. Statsminister Erna Solberg (H) kaller dem avskyelige.

– Det er uhyre trist at man nå har sett flere tilfeller av angrep mot troende, både kristne kirker og muslimske fredagsbønner. Man ser at det er terroristers ønske å skape splid, sier Solberg til NRK.

(©NTB)