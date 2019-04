Sri Lanka: 31 utenlandske ofre identifisert

NTB utenriks

17 utlendinger ble såret og får behandling på sykehus i hovedstaden Colombo, opplyser utenriksdepartementet på Sri Lanka mandag.

De aller fleste av de minst 290 menneskene som ble drept i angrepene mot kirker og hoteller første påskedag, antas å være srilankere. Tidligere har myndighetene oppgitt at minst 39 utenlandske turister ble drept.

Myndigheter, medier og pårørende har så langt identifisert ofre fra flere land. Blant dem er minst åtte briter, åtte indere, tre dansker, to australiere, to spanjoler, to kinesere, i tillegg til statsborgere fra Japan, USA, Nederland og Portugal.

