Ny anklage mot tidligere Nissan-topp

Siktelsen ble tatt ut mandag og dreier seg om utbetalinger fra et av Nissans datterselskaper.

Pengene skal angivelig ha endt opp i et privat investeringsselskap som Ghosn kontrollerer, der beløpet, rundt 5 millioner dollar, skal ha blitt tilgjengelig for ham personlig, melder nyhetsbyrået Kyodo News, med henvisning til papirer fra en domstol i Tokyo.

Den nye siktelsen gjør at Ghosn fortsatt må holdes varetektsfengslet. Hans nåværende varetektsperiode ville ha utløpt mandag dersom det ikke ble tatt ut ny siktelse.

65 år gamle Ghosn ledet Nissan i to tiår og reddet bilprodusenten fra konkursens rand. I november ble han pågrepet, siktet for å ha forfalsket finansdokumenter gjennom å underrapportere pensjonen sin, samt for tillitsbrudd gjennom tvilsomme utbetalinger. Han hevder sin uskyld, og sier pensjonen aldri var fastsatt og at utbetalingene var lovlige.

I mars ble han løslatt mot kausjon på 1 milliard yen, om lag 76 millioner kroner. I april ble han pågrepet på nytt.

