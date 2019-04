Antall drepte på Sri Lanka oppe i 290 – portforbud opphevet

NTB utenriks

Srilankisk politi opplyser mandag morgen at tallet på døde har steget over natten og er oppe i 290. I tillegg er rundt 500 såret etter at flere kraftige bomber rammet kirker og hoteller i øystaten sørøst for India.

13 pågrepet

En omfattende etterforskning er allerede i gang, og så langt er 13 personer pågrepet, opplyser politiet. Myndighetene har foreløpig ikke sagt noe om hvem de pågrepne er. Statsminister Ranil Wickremesinghe sa søndag at det så langt er lokale navn som er kommet opp i etterforskningen, men at etterforskerne også ser på mulige internasjonale forgreininger.

Det er heller ingen som har tatt på seg ansvaret for angrepet, som ser ut til å ha vært utført av en rekke selvmordsbombere.

I tillegg til de seks kraftig bombene som rammet kirker og hoteller søndag morgen, var det to mindre eksplosjoner noe senere på dagen. En rammet et lite hotell sør for hovedstaden Colombo, der to mennesker ble drept. Tre politimenn ble drept da en person sprengte seg selv da politiet gikk inn for å gjennomsøke en bolig i en forstad til Colombo.

En hjemmelaget rørbombe ble uskadeliggjort i nærheten av flyplassen sent søndag.

Portforbud

Søndag ble det innført portforbud fra klokken 18 til klokken 6 mandag morgen, da det ble hevet, melder BBC. Sosiale medier har periodevis blitt stengt, ifølge myndighetene for å hindre spredning av rykter og uriktig informasjon.

Det er tre dansker blant de drepte, i tillegg til amerikanere, briter, nederlendere og en portugiser. Så langt er det ikke kommet meldinger om norske dødsofre. Utenriksdepartementet har oppdatert sitt reisevarsel og fraråder alle reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige.

Varslet mulig angrep

Selv om ingen har tatt på seg ansvaret for angrepene, hadde landets øverste politileder få dager i forveien sendt ut varsel om risiko for selvmordsangrep.

– Utenlandsk etterretning har meldt at NTJ (National Thowheeth Jama'ath) planlegger å gjennomføre selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo, het det i varselet. NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer.

Politiet sier etterforskningen etter angrepet også vil se på påstander og antydninger om at etterretningstjenesten sviktet ved å ikke avdekke angrepsplanene eller varsle tydelig nok.

Fordømmes

Angrepene på Sri Lankas første påskedag fordømmes kraftig internasjonalt. Statsminister Erna Solberg (H) kaller dem avskyelige.

– Det er uhyre trist at man nå har sett flere tilfeller av angrep mot troende, både kristne kirker og muslimske fredagsbønner. Man ser at det er terroristers ønske å skape splid, sier Solberg til NRK.

Indias statsminister Narendra Modi fordømte angrepene i nabolandet på det sterkeste, noe også Afghanistan og Pakistan var raskt ute med å slutte seg til.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern trakk en linje til moskéangrepene i Christchurch i forrige måned der 50 mennesker ble drept. Hun understreker at alle har rett til å praktisere sin religion i trygghet.

