Tre drept i den åttende eksplosjonen på Sri Lanka

Selvmordsbomberen sprengte seg idet politiet gikk inn i et hus i forstaden Orugodawatta nord i byen for å gjennomsøke boligen. Husets øverste etasje raste sammen og tre politifolk ble drept, opplyser en politikilde.

Kort tid i forveien meldte politiet om en sjuende eksplosjon i forstaden Dehiwala sør i hovedstaden. En BBC-reporter melder at den fant sted i et lite hotell overfor Dehiwala Zoo. To personer ble drept i den sjuende eksplosjonen, ifølge politiet.

Noen timer tidligere søndag ble tre kirker og tre hoteller på Sri Lanka rammet av eksplosjoner. Til sammen er over 180 personer drept.

Sri Lankas forsvarsminister Ruwan Wijewardena innfører portforbud med umiddelbar virkning etter søndagens angrep. Portforbudet omfatter hele landet og varer fra klokken 18 søndag til klokken 6 mandag morgen, lokal tid.

