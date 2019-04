Tenåringer løslatt uten siktelse etter journalistdrap i Nord-Irland

NTB utenriks

De to mennene, som er 18 og 19 år gamle, ble løslatt søndag. Politiet gjentok samtidig oppfordringen til personer som kan vite noe om drapet på Lyra McKee til å melde seg.

Den 29 år gamle journalisten døde av skadene hun fikk da hun ble skutt mens hun var på jobb og dekket opptøyer i byen Derry skjærtorsdag. Politiet tror hun ble truffet av skudd fra noen som skjøt mot politiet. Overvåkingsvideo viser en bevæpnet mann med svart ansiktsmaske som sikter på politiet.

Tenåringene som ble løslatt søndag, ble pågrepet lørdag med hjemmel i britiske antiterrorlover. Løslatelsen innebærer at politiet fortsatt er på jakt etter den som hadde fingeren på avtrekkeren.

McKee skal etter planen gravlegges i hjembyen Belfast onsdag. 29-åringen ble et kjent navn i Nord-Irland da hun i 2014 skrev et blogginnlegg om hvordan det var å vokse opp som lesbisk i landets hovedstad Belfast. Hun hadde nylig inngått to bokavtaler.

Politiet mener Nye IRA sto bak torsdagens opptøyer der biler ble påtent og brannbomber ble kastet av maskerte menn. Nye IRA er en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA), som formelt ble oppløst etter fredsavtalen i 2008.

Derry, som også er kjent som Londonderry, har historisk vært et midtpunkt for den blodige konflikten i Nord-Irland.

