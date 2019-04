Sudans militærjunta og protestleder enige om flere samtaler

NTB utenriks

– Vi har tydeliggjort vårt krav, som er at makten overføres til en sivil administrasjon. Vi har blitt enige om å fortsette samtalene for å nå en løsning som tilfredsstiller begge sider og som sørger for en fredelig overføring av makt, sier Siddiq Yousef, et høytstående medlem i paraplyorganisasjonen som har stått i spissen for folkeoppstanden.

Yousefs uttalelse kommer etter et møte mellom partene sent lørdag.

Fredag samlet hundretusener av mennesker seg utenfor hærens hovedkvarter i Khartoum med krav om frihet, fred og rettferdighet. Fredag var det nøyaktig fire måneder siden de første demonstrasjonene mot regimet.

Drepte demonstranter

Etter 30 år ved makten ble den krigsforbrytertiltalte presidenten 11. april avsatt av hæren i kjølvannet av massedemonstrasjoner.

Protestene mot hans regime startet i januar mot økte priser på brød og drivstoff. Demonstrasjonene vokste seg siden til en bred folkeoppstand. Sikkerhetsstyrker slo hardt ned på protestene, og over 100 demonstranter ble de neste månedene drept, ifølge anslag gjengitt av Human Rights Watch.

Militærjuntaen ledes nå av general Abdel Fattah al-Burhan. Han har lovet sivilt styre innen to år, men demonstranter har siden holdt stand utenfor hærens hovedkvarter i Khartoum.

– Jeg går ingen steder før Burhan overfører makten til en sivil regjering, sier Wali Aldeen, som har slått leir utenfor hovedkvarteret siden den dagen Bashir ble styrtet.

Sivilt råd

Fredag kunngjorde en fagforening som har hatt en sentral rolle i folkeoppstanden, at de søndag vil utnevne et sivilt råd som skal ta over makten fra militærjuntaen. Hæren skal få være representert i dette rådet, heter det.

Ahmed al-Rabia i protestbevegelsen sa i forkant av lørdagens møte at dersom hæren nekter å gi fra seg makten, kommer protestlederne til å gjennomføre planen om å opprette et sivilt råd. Det er uvisst hvordan lørdagens møte kommer til å påvirke planene om å opprette et sivilt råd søndag.

Hæren har de siste ukene gått med på noen av demonstrantenes krav. Lørdag fjernet Sudans nye riksadvokat immuniteten til sikkerhetsagenter som anklages for å være involvert i drapet på en pågrepet demonstrant.

Bashir etterforskes

Omar al-Bashir, som selv grep makten i et militærkupp i 1989, ble denne uka flyttet til Kober-fengselet i Khartoum, også det etter krav fra demonstrantene.

75-åringen ble i 2009 tiltalt for krigsforbrytelser og folkemord i Darfur-regionen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og har vært etterlyst internasjonalt siden.

Sudans militære kuppmakere har opplyst at de ikke akter å utlevere ham til Haag-domstolen og sier at det vil være opp til en framtidig sivil regjering å avgjøre om han skal utleveres.

Påtalemyndigheten i Sudan har imidlertid startet etterforskning av Bashir for mistanker om hvitvasking av penger og ulovlig besittelse av store summer utenlandsk valuta. Det opplyser en kilde i rettsvesenet til Reuters lørdag.

