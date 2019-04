Porosjenko erkjenner nederlag i Ukraina

NTB utenriks

Valgdagsmålinger tyder en klar seier til komikeren Zelenskyj, som får en oppslutning på over 70 prosent.

– Jeg forlater presidentembetet, men jeg vil understreke at jeg ikke forlater politikken, sier Porosjenko etter å ha erkjent at resultatet var klart.

Nykomlingen Zelenskyj har ingen tidligere politisk erfaring. Han har imidlertid spilt president i en ukrainsk TV-serie, noe som har sikret ham stor popularitet.

I første runde av valget for tre uker siden fikk Zelenskyj 30 prosent av stemmene, mot Porosjenkos 17 prosent. Siden ingen av dem fikk mer enn 50 prosent, ble det utlyst ny valgrunde. Meningsmålingene har tydet på at Zelenskyj hadde et solid overtak.