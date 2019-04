Aftenposten: Norsk basehopper omkommet i Italia

NTB utenriks

Den 47 år gamle norske mannen skal ifølge italienske medier ha hoppet fra det populære basehoppstedet Becco dell'Aquilla, skriver Aftenposten.

Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til ulykken, men 47-åringen skal ha landet i Sarca-elven.

Hoppstedet, som ligger over landsbyen Dro i Trentino nord i landet, er et yndet sted for ekstremsportutøvere. Det har imidlertid vært flere ulykker i området tidligere.

Nødetater og redningspersonell rykket ut etter ulykken, men mannens liv sto ikke til å redde.

(©NTB)