Saudi-Arabia bombet hule ved presidentpalasset i Jemen

NTB utenriks

Luftangrepet mot de jemenittiske Houthi-opprørerne som kontrollerer byen, fant sted i nærheten av presidentpalasset natt til lørdag.

Det opplyser Turki al-Maliki, talsmann for koalisjonen som under Saudi-Arabias ledelse kriger i Jemen, i en uttalelse via statlige saudiarabiske medier. Dronene skulle brukes til «terroraktiviteter», hevder Maliki.

Tidligere i april anklaget koalisjonen Houthi-opprørere for å ha sendt to droner mot en flybase sørvest i Saudi-Arabia. Dronene ble stanset av det saudiarabiske luftforsvaret. I januar ble elleve mennesker såret i et droneangrep fra Houthi-opprørerne mot Jemens største flybase, som ligger sør i landet og kontrolleres av den saudistøttede regjeringen.

Det er fire år siden Saudi-Arabia, i spissen for en regional koalisjon og med støtte fra land som USA og Storbritannia, gikk til krig mot Houthi-opprørere i det fattige landet.

I dag er Jemen ifølge FN åsted for verdens verste humanitære katastrofe. Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet i grus, millioner av mennesker er drevet på flukt og halvparten av de nærmere 30 millioner innbyggerne trues av akutt sult.

Hvert tredje flyangrep i den saudiledede krigen har rammet sivile mål og har kostet over 8.000 mennesker livet, blant dem nærmere 1.300 barn, ifølge uavhengige Jemen Data Project.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) har registrert totalt over 70.000 drepte i krigen siden 2016. Hittil i år er over 7.500 drept, ifølge den uavhengige oversikten.

Kongressen i USA vedtok nylig et lovforslag om å stanse militærbistand til Saudi-Arabias krig i Jemen, men president Donald Trump la denne uka ned veto.

