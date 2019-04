Over 200 pågrepet under gule vester-protest i Paris

NTB utenriks

Demonstranter i gule vester startet en rekke mindre branner langs protestruten i sentrum av Paris i et forsøk på å hamre inn sitt siste budskap til regjeringen, som de anklager for å ignorere de fattige: Å gjenoppbygge Notre-Dame-katedralen etter brannen er ikke det eneste problemet Frankrike må løse.

Totalt deltok flere tusen mennesker i protestene påskeaften. De gikk i flere timer rolig for seg før de også denne gangen utartet til sporadiske sammenstøt med opprørspoliti.

Flere biler, motorsykler og en rekke barrikader ble satt i brann, og flammene satte sitt preg flere steder i hovedstaden, og brannvesenet ble satt i sving for å slukke en rekke mindre branner rundt Place de la Republique.

Tåregass

Politiet brukte vannkanoner og tåregass for å forsøke å kontrollere de mer radikale demonstrantene som kastet stein og plyndret butikker.

Uroen var i stor kontrast til den fredelige protestmarsjen som påskeaften gikk gjennom Paris i retning Notre-Dame. De ble stanset av politiet noen hundre meter fra det brannskadde landemerket. Mange demonstranter er i sorg over ødeleggelsene, men de er samtidig sinte over at franske næringslivstopper donerer milliarder til gjenoppbyggingen – mens deres krav ignoreres.

– Jeg synes det som skjedde ved Notre-Dame er en stor tragedie, men mennesker bør være viktigere enn stein, sier demonstranten Jose Fraile.

28.000

60.000 politifolk var mobilisert i forbindelse med lørdagens protester i Frankrike, og tidlig på ettermiddagen hadde over 200 personer blitt pågrepet i Paris, mens politiet hadde kontrollert over 20.000 personer på vei inn til hovedstaden. På landsbasis protesterte nesten 28.000 personer, 9.000 av dem i Paris, ifølge offisielle tall. Det er noe lavere enn i forrige uke.

Protestbevegelsen De gule vestene krever endringer i regjeringens sosiale og økonomiske politikk. De anklager president Emmanuel Macrons sentrumsregjering for å favorisere de rike og store selskaper. Demonstrantene sier de forsvarer franske arbeidere, studenter og pensjonister i møte med høy arbeidsledighet, høye skatter og svekket kjøpekraft. Men vold og splittelse har satt sitt preg på bevegelsen.

