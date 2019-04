– 27 soldater drept av IS i Syria

NTB utenriks

Fire høytstående hærledere var blant de drepte soldatene, ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

IS' propagandakanal Amaq bekrefter at angrepet fant sted og opplyser at IS-krigere sto bak. Angrepet ble innledet torsdag kveld da regjeringsstyrker forsøkte å spore opp IS-krigere, ifølge Amaq.

Ifølge SOHR ble også seks IS-krigere drept i sammenstøtet, som fant sted i løpet av de siste 48 timene i ørkenen øst for Homs-provinsen.

SOHR-leder Rami Abdulrahman beskriver det som «det største angrepet og det største antallet drepte blant regimestyrker siden kalifatet ble erklært beseiret».

IS mistet i forrige måned siste rest av sitt såkalte kalifat øst i Syria i forrige måned da den amerikanskstøttede kurdiske opprørsalliansen SDF tok kontroll over landsbyen Baghouz, som ble ansett for å være IS' siste rest.

Men IS har fortsatt beholdt skjulesteder i ørken- og fjellområder både i Syria og Irak.

