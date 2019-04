Taliban-samtaler utsatt på ubestemt tid

NTB utenriks

Samtalene skulle holdes i Doha i Qatar denne helgen. I siste liten ble samtalene imidlertid utsatt etter uenighet om det store antallet delegater Kabul ville sende.

USA har uttrykt skuffelse over at samtalene brøt sammen allerede før de begynte. De har oppfordret begge sider om å returnere til forhandlingsbordet.

Formålet med møtet var å forberede formelle fredssamtaler.

Verken Taliban eller den afghanske regjeringen har uttalt om eller når nye samtaler vil finne sted. I februar møttes afghanske politikere Taliban-utsendinger i Moskva.

– Det er nødvendig å komme til enighet om hvem som skal delta. Det er tydelig at dette ikke er det rette tidspunktet for samtaler, sier Sultan Barakat, leder for gruppen som skulle være vertskap for samtalene i Doha.

President Ashraf Ghani la tirsdag fram en liste over 250 personer fra det afghanske sivilsamfunnet, deriblant tjenestemenn i regjeringen, som de ville sende til Doha. Taliban uttrykte misnøye med listen og sa at det ikke var «normalt» med så mange delegater. Gruppen uttalte videre at de ikke hadde planer om å møte så mange personer.

Taliban kontrollerer om lag halvparten av Afghanistan. Om lag 3.800 sivile ble drept i landet i fjor, viser tall fra FN.

(©NTB)