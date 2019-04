Strid om hva Mueller-rapporten forteller om Trump

NTB utenriks

Etter at Mueller-rapporten har slått fast at spesialetterforskeren ikke avdekket samarbeid mellom russere og Trumps valgkampstab, har både presidenten og hans republikanske støttespillere forsøkt å sette punktum for saken.

– Det er over. Det var aldri noe samarbeid med russerne, sier kongressrepublikaneren Mark Meadows.

President Trump mener rapporten renvasker ham og fryder seg etter offentliggjøringen.

– Mueller-rapporten er kanskje den mest ydmykende tingen som har skjedd med pressen i Det hvite hus. De vet de løy...mange journalister løy om samarbeid med russerne og så mye mer, skriver Trump på Twitter.

Hindring av etterforskningen

Men hindring av etterforskningen kan bli Trumps neste stein i skoen, selv om Mueller ikke har tatt ut en siktelse. I rapporten sier Mueller at bevisgrunnlaget er av en slik natur at Trump ikke kan frikjennes for hindring av etterforskningen, men at han heller ikke kunne sikte presidenten, gitt justisdepartementets anmodning om at det å sikte en sittende president kan ramme den utøvende maktens funksjon.

– Vi konkluderte med at det er Kongressen som har autoriteten til å stanse en presidents korrupte bruk av sin autoritet. Slik kunne vi også beskytte justisdepartementets integritet, heter det i rapporten.

Kongress-sak

Demokratene i Kongressen står nå klare til å ta saken videre. Demokratenes ledere i Kongressen mener spesialetterforsker Robert Mueller må møte i Kongressen snarest mulig for å svare på spørsmål om Russland-granskingen.

Komitéleder og California-representant Adam Schiff sier at Trumps handlinger, om de er kriminelle eller ei, er «dypt alarmerende for en amerikansk president».

– Det er tydelig at Mueller vil at Kongressen skal vurdere mulige konsekvenser og reaksjoner, sier Schiff.

Den demokratiske lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, har utelukket at det å stille Trump for riksrett er en aktuell reaksjon, men har lovet at Kongressen «ikke skal være stille». Andre demokrater er åpne for å jobbe fram en riksrettssak.

«Dette er slutten»

I rapporten identifiserer Mueller ti anledninger der Trump kan ha begått hindring av etterforskningen, fra sparkingen av FBI-direktør James Comey til forsøkene på å stanse Mueller-etterforskningen.

Utnevnelsen av Mueller som spesialetterforsker i 2017 skal ha forferdet Trump. Ifølge notatene til Jody Hunt, stabssjef for daværende justisminister Jeff Sessions, falt Trump tilbake i stolen og sa «herregud. Dette er forferdelig. Dette er slutten på mitt presidentskap. Det går til helvete».

Kort tid etter ba Trump sjefadvokat Don McGahn i Det hvite hus om å be Sessions om å fjerne Mueller. McGahn nektet og besluttet at han heller ville slutte i jobben selv.

Rapporten viser at Trump skriftlig besvarte spørsmål fra Muellers etterforskere, men at svarene han ga ikke ble ansett for å være tilstrekkelige. Ved 30 anledninger svarte han at han ikke husket informasjonen spørsmålene ber om svar på.

– Andre svar var ufullstendige eller upresise, heter det i rapporten.

