Kim og Putin møtes i Vladivostok

Kreml bekrefter at møtet skal finne sted, men har av sikkerhetsgrunner ikke villet opplyst hvor.

Russiske medier melder imidlertid at de to lederne skal møtes i Vladivostok, som ligger bare 130 kilometer fra grensa til Nord-Korea og er base for Russlands stillehavsflåte.

Mediene melder også at forberedelsene til møtet alt er i gang, og at den nordkoreanske lederen på sedvanlig vis planlegger å ankomme byen med sitt pansrede togsett.

Første møte

Putin og Kim har aldri tidligere møtt hverandre, men den russiske presidenten tok i 2002 imot den nordkoreanske lederens far Kim Jong-il i Vladivostok.

Møtet mellom Putin og Kim finner sted samtidig med at Nord-Koreas forhold til USA igjen har surnet. Toppmøtet mellom president Donald Trump og Kim tidligere i år var ikke vellykket, og atomsamtalene mellom de to land har siden stått i stampe.

Torsdag hevdet Nord-Korea å ha testet et nyutviklet taktisk våpen, og landets ledelse gjorde det samtidig klart at de ikke lenger ønsker å sette seg ved forhandlingsbordet med USA dersom utenriksminister Mike Pompeo deltar.

Vil ikke møte Pompeo

– Selv om dialogen med USA muligens gjenopptas, ønsker jeg at vår motpart i dialogen ikke blir Pompeo, men en annen person som er mer forsiktig og moden i sin kommunikasjon med oss, sa generaldirektør Kwon Jung-gun i nordkoreansk UD til det statlige nyhetsbyrået KCNA torsdag.

Pompeo avfeide fredag det nordkoreanske utspillet og gjorde det klart at det fortsatt er han som kommer til å lede det amerikanske forhandlingsteamet.

– Ingenting er endret. Vi fortsetter arbeidet, sa Pompeo under en felles pressekonferanse med sin japanske kollega Taro Kono og Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya.

