FN evakuerer flyktninger fra Libya

De 163 flyktningene, blant dem flere kvinner og barn, ble hentet ut av Libya med fly. Flyet landet i Niger tidlig fredag, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Dette er første evakuering siden opptrappingen i konflikten i Libya startet for to uker siden. Libyas innenriksminister og myndigheter i Niger har samarbeidet om å gjøre evakueringen mulig.

Torsdag ble over 200 personer drept og 900 såret i kamper om Tripoli.

Over 25.000 mennesker er blitt drevet på flukt som følge av kampene mellom Tripoli-regjeringens styrker og Haftars milits sør for Tripoli. Bare det siste døgnet har 4.500 flyktet, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Kampene brøt ut 4. april da krigsherren Khalifa Haftar startet en militæroffensiv for å erobre Tripoli.

