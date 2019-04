Demokratene krever usladdet Mueller-rapport

NTB utenriks

Rettsutvalget i Senatet stevnet fredag USAs justisdepartement med krav om full tilgang til rapporten som er utarbeidet av spesialetterforsker Robert Mueller innen 1. mai.

USAs justisminister William Barr offentliggjorde torsdag en sladdet versjon av rapporten. Ifølge Barr konkluderer rapporten med at Russland forsøkte å påvirke valgutfallet i Trumps favør, men uten at Trump selv eller noen i hans valgkampstab medvirket aktivt til dette.

Rapporten dokumenterer videre ti tilfeller der Trump skal ha forsøkt å hindre etterforskningen, men Muller sier ikke om dette bør eller ikke bør få følger for presidenten.

Korrupt bruk av autoritet

– Vi konkluderte med at det er Kongressen som har autoriteten til å stanse en presidents korrupte bruk av sin autoritet. Slik kunne vi også beskytte justisdepartementets integritet, heter det i rapporten.

Barr, som er utnevnt av Trump, konkluderer på sin side med at det ikke er grunnlag for å gå videre med presidentens angivelige forsøk på å hindre etterforskningen.

Demokratene krever at Mueller selv stiller opp i Kongressen for å svare på spørsmål og krever også en usladdet versjon av rapporten på bordet innen utgangen av april.

Krever fullt innsyn

Demokraten Jerrold Nadler, som leder komiteen, krever også fullt innsyn i underlagsmaterialet for Muellers rapport.

Nadler finner det uakseptabelt at Kongressen ikke får fullt innsyn og viser til at rapporten tyder på at president Donald Trump har gjort seg skyldig i «alvorlige tilfeller av urett».

– Det er nå opp til Kongressen å avgjøre omfanget av de påståtte forsømmelsene og å avgjøre hvilke steg som deretter må tas, sier Nadler.

