Aksjonister demonstrerte utenfor Norges ambassade i Paris

Demonstrantene tilhørte gruppen Extinction Rebellion og la seg torsdag kveld ned på fortauet utenfor inngangen til den norske ambassaden i den franske hovedstaden.

– Som absolutt majoritetseier i Equinor er den norske stat ansvarlig for planetødeleggende utvinning av olje og gass i tretti land. Vi forlanger at kjente olje- og gassreserver må bli liggende, het det i et opprop som ble lest opp.

Demonstrantene kalte regjeringens planer om fortsatt olje- og gassproduksjon til 2070 for uansvarlige og viste til de store klimautslippene som følge av Equinors virksomhet.

– Norge påstår at landets olje og gass er renere enn hva som produseres andre steder. Dette er en løgn. All olje og gass sender CO2 ut i atmosfæren, het det videre i oppropet.

Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden og innledet 15. april en kampanje rettet mot norsk olje- og gassutvinning under slagordet «No Way, Norway!»

