WTO gir USA medhold i sak mot Kina

WTO slår fast at Kina ikke på rettferdig vis har administrert tariffkvoter på amerikansk hvete, ris og mais.

Kinas tollsatser er høyere dersom det importeres mer amerikansk korn enn de kvotene de to landene har forhandlet fram, og WTO slår fast at kinesiske myndigheter ikke har vært tilstrekkelig åpne i sin håndtering av kvotesystemet.

USA reiste sak mot Kina under president Barack Obama og saken har derfor ingenting med etterfølgeren Donald Trumps beslutning om å innføre høyere toll på kinesiske varer til en verdi av over 2.100 milliarder kroner.

Kina har svart på Trumps beslutning med å innføre høyere tollsatser for amerikanske varer til en verdi av nærmere 940 milliarder kroner, men de to land forhandler nå i et forsøk på å få slutt på handelskrigen.

Torsdagens WTO-beslutning er USAs andre seier mot Kina i år. Tidligere i år slo WTO fast at Kina på urettmessig vis subsidierte egne kornprodusenter, noe som rammet USAs eksport til landet.

Kina har anledning til å anke den siste kjennelsen fra WTO.

