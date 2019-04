NTB utenriks

Radiostasjonen siterer en ikke navngitt provinsiell tjenestemann, skriver Reuters.

Landets statsminister Narendra Modi uttrykker sorg over de tapte livene, tvitret hans kontor, som legger til at regjeringen vil gjøre sitt beste for å hjelpe de rammede.

Det er meldt om uvær også i store deler av Øst-India torsdag.

