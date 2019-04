Nord-Korea vil ikke snakke med Pompeo

NTB utenriks

Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA torsdag. Samtalene mellom Pyongyang og Washington står i stampe, og nordkoreanerne mener Pompeo har skylden.

– Jeg er redd for at dersom Pompeo tar del i samtalene igjen, så blir bordet igjen elendig, og samtalene vil bli innviklet, sier Kwon Jung-gun, generaldirektør for kontoret for amerikanske saker ved Nord-Koreas utenriksdepartement.

– Derfor, selv om dialogen med USA muligens gjenopptas, ønsker jeg at vår motpart i dialogen ikke blir Pompeo, men en annen person som er mer forsiktig og moden i sin kommunikasjon med oss, tilføyer Kwon ifølge KCNA.

Pompeo besøkte i fjor Pyongyang hele tre ganger i forbindelse med amerikanernes forsøk på å overtale Nord-Korea til å kvitte seg med sitt atomvåpenarsenal.

(©NTB)