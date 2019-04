NTB utenriks

– Denne begivenheten har en stor betydning for kampevnen til folkets hær, sier Nord-Koreas leder Kim Jong-un, ifølge nyhetsbyrået.

Kunngjøringen kommer kort tid etter at flere, blant dem Sør-Korea, har hevdet at Nord-Korea den siste tiden har gjenoppbygget minst ett anlegg for oppskyting av satellitter og raketter.

Andre meldinger har gått på at nordkoreanerne vil utvikle langdistansemissiler som kan nå USA. Det hvite hus sier de kjenner til meldingene, men har ikke ønsket å kommentere.

