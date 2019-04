Klimaprotestene fortsetter i London

NTB utenriks

Hundrevis av demonstranter samlet seg på flere steder i den britiske hovedstaden, der bruer og veikryss de siste dagene har vært blokkert med krav om politisk handling for å møte klimakrisen.

Ifølge politiet i byen er 428 demonstranter pågrepet siden mandag, og også torsdag ble et ukjent antall pågrepet.

– Ulovlig oppførsel vil ikke bli tolerert, slår innenriksminister Sajid Javid fast.

– Ingen kan bryte loven uten at det får konsekvenser, sier han, og ber politiet opptre med fast hånd mot demonstrantene.

Organisasjonen Extinction Rebellion står bak demonstrasjonene og planlegger lignende markeringer i over 30 andre land de kommende ukene.

Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden og bruker ikkevoldelig sivil ulydighet for å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer og mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

