Indonesias president erklærer valgseier

Eksgeneral Prabowo Subianto, som har nære bånd til Suharto-diktaturet som kollapset i 1998, har etter valget onsdag insistert på at han er øygruppas neste leder.

Uoffisielle valgresultater viser at sittende president Joko Widodo får en ny periode ved makten. Indonesiske myndigheter advarer om at all uro etter det politisjefen omtaler som et «smidig og trygt valg», vil bli slått hardt ned på.

– Hvis det er noen ulovlige eller grunnlovsstridige handlinger som truer offentlig stabilitet og sikkerhet, vil myndighetene ta solid grep, sier politisjef Tito Karnavian.

245.000 kandidater

– Jeg oppfordrer alle innstendig til å avstå fra massedemonstrasjoner, enten det er for å feire eller for å uttrykke misnøye, tilføyer politisjefen.

Hovedstaden Jakarta var imidlertid rolig torsdag etter at opptil 190 millioner velgere avga stemme i det overveiende muslimske landet dagen før. Hele 245.000 kandidater stilte til valg på ny president, nasjonalforsamling og kommunestyrer.

Innspurten til årets valgkamp ble preget av bitter skittkasting og en strøm av falske nyheter på nett, mange av dem rettet mot presidentens utfordrere. Myndighetene sier de har observert en kraftig økning i falske meldinger og oppfordringer til vold.

54 prosent

Offisielle resultater er ikke ventet før neste måned. Men president Joko Widodo erklærte seg som vinner etter at uoffisielle resultater ga ham 54 prosent av stemmene.

Han sier til pressen torsdag at ledere i rundt 20 land i Sørøst-Asia og andre regioner allerede har gratulert ham med seieren.

De foreløpige resultatene er prognoser basert på telling av stemmene fra et utvalg valglokaler, utført av velrenommerte meningsmålere. Disse målingene har vært nøyaktige ved tidligere valg.

Ultranasjonalist gir seg ikke

Widodos rival, ultranasjonalisten Subianto, hevder han har vunnet 62 prosent av stemmene og viser til sin egen valgkampstabs opptelling. 67-åringen hevdet det samme da han tapte for Widodo i 2014. Subianto gikk rettens vei med kravet, men det førte ikke fram.

Eksgeneralen sa før valget at han også denne gangen vil utfordre valgresultatet i domstolene dersom han skulle tape.

– Jeg er alle indonesieres president, hevder han.

Latterliggjøring

På internett var det mange som moret seg over at den pensjonerte generalen utroper seg selv til president.

– Vi syns virkelig synd på Prabowo, ikke fordi han tapte valget (igjen), men fordi han er omringet av folk som har gjort ham til en zombie som ikke klarer å skille mellom virkelighet og illusjon, sier en Twitter-bruker med 165.000 følgere.

Samtidig maner riksmediene til forsoning, og den bestselgende avisa Kompas bærer budskapet «La oss samles».

Finansmarkedene jubler også, og den indonesiske valutaen stiger.

Fredelig

Valget var en enorm logistisk øvelse med over 800.000 valglokaler og 17 millioner personer som sørget for at alt gikk smertefritt for seg. Helikoptre, båter og hester ble brukt for å bringe stemmeurnene til avsidesliggende steder i øystaten.

Valgdeltakelsen endte på hele 80 prosent, ifølge regjeringen. Valget gikk fredelig for seg, noe som må sies å være bemerkelsesverdig i et land der politisk vold er vanlig.

