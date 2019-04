Britiske klimademonstranter truer med å stenge Heathrow

NTB utenriks

For fjerde dag på rad samlet hundrevis av demonstranter seg torsdag på flere steder i London, der bruer og veikryss de siste dagene har vært blokkert med krav om politisk handling for å møte klimakrisen.

Ifølge London-politiet er 460 demonstranter pågrepet siden mandag, og Storbritannias innenriksminister Sajid Javid ber politiet opptre på besluttsomt vis overfor demonstrantene.

– Ulovlig oppførsel vil ikke bli tolerert. Ingen kan bryte loven uten at det får konsekvenser, sier Javid

Extinction Rebellion står bak demonstrasjonene og opplyser at de fredag tar mål av seg til å lamme trafikken ved Heathrow.

Britisk politi ber innstendig organisasjonen om å revurdere planen og opplyser samtidig at de har planer på plass for å sikre at trafikken ved Heathrow ikke rammes.

Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden og bruker ikkevoldelig sivil ulydighet for å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer og mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

(©NTB)