Barr: Trumps valgkampstab samarbeidet ikke med Russland

NTB utenriks

Barr holdt torsdag en pressekonferanse om spesialetterforsker Robert Muellers granskingsrapport.

– Den grundige etterforskningen viser at det ikke var noen form for samarbeid eller samhandling mellom president Donald Trumps valgkampstab eller andre amerikanere og Russland under presidentvalget i 2016, sa Barr.

– Det burde alle amerikanere være takknemlige for å få vite, sa han videre.

Ti mulige hendelser

Mueller etterforsket også til sammen ti mulige hendelser hvor Trump skulle ha hindret etterforskningen, men konkluderte ikke om dette var tilfelle.

Barr på sin side sa at han og visejustisministeren har konkludert med at bevisene fra Mueller «ikke er tilstrekkelig til å slå fast at presidenten la hindringer i veien for etterforskningen».

Barr understreker at Det hvite hus har samarbeidet fullt ut med Muellers granskning.

Trumps advokater har fått lese den sladdede versjonen av rapporten, men har ikke fått lov til å foreslå noen endringer og har heller ikke bedt om dette, sa Barr.

Mueller kan avgi egen forklaring

Tidligere torsdag fikk justisministeren krass kritikk for sin håndtering av rapporten fra lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

De mener Barrs håndtering har resultert i en tillitskrise hva angår hans uavhengighet og upartiskhet.

I en felles uttalelse ber de to lederne Mueller selv om «snarest» å møte i kongressen for å svare på spørsmål om Russland-granskingen.

– Jeg har ingen innsigelser mot at Mueller avgir sin forklaring, sa Barr under pressekonferansen.

Leder i justiskomiteen i Representantenes hus, Jerrold Nadler, sa torsdag at Mueller bør forklare seg innen 23. mai.

Rapporten publiseres

Barr skal om kort tid gi Kongressen en sladdet versjon av Muellers etterforskningsrapport. Rapporten skal også publiseres på nettet.

– Jeg mener at rapporten som offentliggjøres vil gjøre at alle amerikanere forstår resultatene av etterforskningen, sier han.

Robert Mueller har gjennomført en 22 måneder lang granskingen av antatt russisk valginnblanding. Rapporten ble fremlagt 22. mars. To dager senere publiserte Barr et fire sider lange sammendrag om rapporten.

I Barrs sammendrag konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at det ikke er funnet bevis for noe samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland.

