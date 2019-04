Presidenten ligger an til gjenvalg i Indonesia

NTB utenriks

Ulike målingsinstitutter gir Widodo mellom 55 og 57 prosent av stemmene, mot mellom 43 og 44 prosent til hovedrivalen og eksgeneralen Prabowo Subianto.

Sistnevnte avfeier imidlertid de uoffisielle resultatene og slår fast at hans team har opptellinger som tyder på motsatt utfall.

– Jeg ber de frivillige om å forsvare vår seier, sier han, samtidig som han maner sine tilhengere til å holde seg i ro og ikke utøve vold.

Sittende president Widodo sier på sin side kun at han har fått med seg de foreløpige tallene, og at han venter på de offisielle tallene.

Valglokalene i Indonesia stengte ved 13-tiden lokal tid, selv om stemmegivningen er utsatt flere steder på grunn av trøbbel med valgsedler og lange køer. I to valgdistrikter i Papuas provinshovedstad Jayapura er valget utsatt til torsdag fordi valgsedlene ikke kom fram.

Det endelige valgresultatet er ikke klart før i mai.

Massiv øvelse

I tillegg til å stemme på president gikk indonesierne for første gang noensinne samtidig til valg på ny nasjonalforsamling og nye lokalforsamlinger. Ifølge eksperter gjør dette valget til verdens største som foregår på en enkelt dag.

Valget i det folkerike landet, det største med muslimsk flertall, beskrives som en massiv logistisk øvelse. Nærmere 193 millioner mennesker var stemmeberettiget, og de benyttet seg av mer enn 810.000 valglokaler rundt om i Indonesia.

Disse var utstyrt med 1,6 millioner flasker halal-sertifisert blekk, som hver enkelt velger måtte dyppe fingeren i etter å ha avlagt stemme som et tiltak mot juks.

Valgkommisjonen har estimert at mer enn 17 millioner mennesker var involvert i å sørge for at valget gikk riktig for seg, inkludert frivillige, vakter og registrerte vitner ved hvert enkelt valglokale.

Rundt 245.000 kandidater kjemper om de 20.500 tilgjengelige setene i forsamlingene på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Kostnaden med å gjennomføre valget estimeres til 1,9 milliarder dollar.

Møbelselger

Da Joko vant presidentvalget for fem år siden var han en outsider uten tilknytning til landets politiske og militære elite. I løpet av kort tid gikk han fra å være møbelselger til å bli borgermester i den mellomstore byen Solo i Sentral-Java, og senere president.

I valgkampen har han løftet fram sin suksess med å bygge infrastruktur som flyplasser, veier, havner og demninger. Kritikerne, blant dem en rekke menneskerettsaktivister, mener han på den annen side ikke har gjort nok for å bøte på tidligere menneskerettsbrudd i landet. Det var et av valgkampløftene fra 2014.

Skepsis er det også til hovedutfordreren Subitano, som beskrives som ultranasjonalist og har tilhengere blant konservative muslimer som er motstandere av rettigheter for homofile. Eksgeneralen har blitt anklaget for å selv være direkte involvert i brudd på menneskerettighetene i løpet av sin tid i hæren på 90-tallet, men benekter dette.

Demokratisk

Etter at tre tiår med militært styre tok slutt i 1998 har Indonesia blitt det mest robuste demokratiet i Sørøst-Asia, en region som preges av autoritære ledere og riggede valg.

Men til tross for at de er verdens mest folkerike muslimske land, verdens tredje største demokrati og medlem av G20, har Indonesias stemme i verdenssamfunnet vært forholdsvis lavmælt.

Det er gradvis i ferd med å endre seg. Landet ble nylig ikke-permanent medlem av FNs sikkerhetsråd og har nylig lansert sitt kandidatur til å være vertskap for OL i 2032. Økonomer og analytikere spår at landets økonomi vil bli blant verdens fem største innen 2030.

(©NTB)