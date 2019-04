Notre-Dames tre rosevinduer er intakte

NTB utenriks

De tre rosevinduene er fra 1200-tallet og har overlevd brannen, men strukturen rundt som holder dem på plass, har fått skader, opplyser kulturminister Franck Riester onsdag, to dager etter den voldsomme brannen.

Også det gigantiske orgelet og de største maleriene som ikke kunne flyttes i sikkerhet, er i overraskende god stand men må gjennom restaureringsarbeid.

Da brannen brøt ut, ble det lagt ned en iherdig innsats for å få reddet så mye som mulig av katedralens kulturskatter i sikkerhet. Både prester og brannfolk deltok i bergingsarbeidet. Men flere av de største kulturskattene kunne ikke fraktes ut. Derfor er lettelsen stor over at skadeomfanget på disse er mindre enn først fryktet.

(©NTB)