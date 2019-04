Greta Thunberg oppfordret pave Frans til å bli med i klimastreiken

NTB utenriks

Etter å ha møtt verdensledere i Davos, Brussel, Paris, Berlin og Strasbourg, inntok Thunberg onsdag Petersplassen i Vatikanet der hun fikk audiens hos pave Frans.

Hun lot ikke den korte audiensen være et hinder for å få fram budskapet sitt, og markerte det med et skilt med påskriften «bli med i klimastreiken». Skiltet viste hun fram da pave Frans på slutten av audiensen kom opp til området hvor Thunberg satt.

– Jeg takket ham for at han kjemper for klimaet. Så sa han «fortsett Greta, bare fortsett», sier Thunberg til Dagens Nyheter.

Paven har tidligere advart mot klimaendringene, og har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene. Han har jevnlig minnet om at verdens mest sårbare rammes hardt av økt forurensing, epidemier, kriger og migrasjon.

16 år gamle Thunberg har inspirert hundretusener av ungdommer, elever og studenter over hele verden til å demonstrere for klimakampen. Hun er i Roma for å lede skolestreiken kommende fredag, i tillegg til at hun skal besøke det italienske senatet og nasjonalforsamlingen.

