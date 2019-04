Støttegruppa ber regjeringen få Frode Berg hjem

NTB utenriks

Dommen falt i byretten i Moskva og var i tråd med det aktor Milana Digajeva ba om.

– Det var en streng dom. Men vi var avhengige av en dom for å komme videre i saken, sier Øystein Hansen.

Han ber regjeringen og statsminister Erna Solberg ta grep for å få Russlands president. Vladimir Putin til å benåde Frode Berg.

– Jeg håper at det er slik som Erna sa, at man jobber for at Frode skal slippe fri, sier Hansen.

Han mener tiden framover blir en test på om regjeringen står ved det de har sagt.

Solberg var forrige uke i Russland hvor hun blant annet møtte Putin. Han uttalte i etterkant av møtet at en eventuell benådning ikke kunne skje før det forelå en dom i saken.

Frode Bergs russiske forsvarer uttalte etter dommen at skal be Russlands president om benådning og at de derfor ikke vil anke dommen.

