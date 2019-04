Politiet forbyr ny demonstrasjon fra dansk høyrenasjonalist

NTB utenriks

I begrunnelsen viser politiet til at en ny demonstrasjon vil utgjøre fare for den offentlige ro og orden. Forbudet gjelder fram til onsdag klokken 12.

Da Paludan holdt demonstrasjon i helgen, brøt det ut store uroligheter og 23 mennesker ble pågrepet. Politiet ble angrepet med brostein, sykler og andre gjenstander, og måtte bruke tåregass for å roe gemyttene.

Uroen brøt ut etter at en person stormet fram mot Paludan, som stiftet mikropartiet Stram Kurs i 2017. Partiet tar blant annet til orde for å forby islam i Danmark, utvise flyktninger og annullere dansk statsborgerskap for ikke-vestlige innvandrere.

