NTB utenriks

Macron kom med løftet i en TV-sendt tale til nasjonen tirsdag kveld.

– Det er mye som må gjøres. Men vi skal gjenoppbygge katedralen enda vakrere innen fem år, sa han.

Det kjente landemerket i Paris fikk omfattende skader i den voldsomme brannen mandag kveld. Men hovedkonstruksjonen i stein står fortsatt.

– Vi skal klare dette her, vi vil lykkes, sa presidenten videre.

Macron sa at han deler landets sorg over brannen men også håpet for framtiden.

