– Frode Berg er en mester i å holde håpet oppe, sier hans norske forsvarer Brynjulf Risnes, som var til stede i byretten i Moskva da dommen ble forkynt for den pensjonerte grenseinspektøren.

Berg har allerede bestemt seg for ikke å anke dommen for at en eventuell benådning skal kunne skje raskest mulig.

Novikov antyder at det kan komme en løsning allerede i mai.

– Vi må bare vente og håpe på det beste, sier han.

– Ikke føre noe sted

– Vi har ingen tro på at en anke vil føre noe steds hen. Derimot ville den tiden anken ville tatt, vært negativ, sier Risnes, som ikke tror det ville hatt noe å si om Berg hadde erkjent skyld i spionasje.

Berg har hele tiden holdt fast på at han ikke var noe annet enn en kurer og ikke visste hva som foregikk.

Benådingssøknaden vil bli sendt straks dommen er rettskraftig, om 14 dager, opplyser Risnes til det norske pressekorpset som er samlet utenfor rettsbygningen.

– Det har vært tilfeller der dette har skjedd veldig raskt. Om dette er et slikt tilfelle, vet vi ikke, sier han.

Ifølge dommen skal Frode Berg sone straffen i et høysikkerhetsfengsel.

Selv forholdt Berg seg rolig da dommen ble forkynt. Ifølge Risnes var han ikke overrasket over utfallet.

– Veldig uventet er det ikke. Det har vært en tradisjon de siste årene at man ligger omtrent i dette området, sier Risnes.

Krever politisk løsning

Både han og Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov sier at det nå er opp til norske myndigheter å ta diplomatiske grep som fører til at Berg blir løslatt.

– Jeg forventer at norske myndigheter gjør alt de kan. Men jeg tror ikke det er viljen det står på, men evnen. En benådning fra presidenten vil kreve en politisk løsning, sier Risnes.

Ifølge Novikov er det verste som kan skje, at benådningssøknaden avvises.

– Da kan Berg bli overført til et fengsel i Sibir. Det er vanskelig å overleve selve transporten, sier han.

Samtidig overbringer han en takk fra Berg til alle hans støttespillere.

– Han er svært takknemlig overfor alle som har støttet hans sak, sier den russiske advokaten, som vil besøke Berg igjen neste uke.

496 dager

Dommen skulle egentlig forkynnes klokka 8.30 norsk tid, men først to timer seinere ankom Berg byretten i Moskva.

Iført svart dress og hvit skjorte tok den pensjonerte grenseinspektøren plass i glassburet i rettssal 507. De 496 dagene Berg har sittet i varetekt skal trekkes fra dommen.

Bare minutter etter at dommen var forkynt, ble han brakt ut av rettssalen og ført tilbake til Lefortovo-fengselet, der han har sittet i varetekt siden pågripelsen.

Strategi

Brynjulf Risnes vil bli værende i Moskva for å utarbeide en strategi for den videre prosessen sammen med Novikov. Det er to formelle spor de kan forfølge: Benådning eller soningsoverføring.

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Russland i forrige uke, der hun blant annet møtte president Vladimir Putin.

På spørsmål fra pressen i etterkant av møtet utelukket ikke Putin en benådning av Berg, men understreket samtidig at det først må foreligge en dom.

– Godt tegn

Novikov tror Putins kommentar er et godt tegn.

– Det er et godt tegn at Putin selv nevnte saken og er klar over den, sier Novikov.

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og tiltalt for spionasje. Innholdet i tiltalen mot Frode Berg har vært holdt hemmelig.

