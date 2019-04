Tidligere Volkswagen-toppsjef er siktet for bedrageri

NTB utenriks

Høsten 2015 innrømmet Volkswagen å ha installert en programvare som førte til kunstig lave utslippstall i 11 millioner dieselbiler.

Mandag uttalte tysk påtalemyndighet at de har siktet Winterkom og fire andre for bedrageri. De risikerer en straff på opptil ti år i fengsel.

Winterkom måtte pakke sine saker og gå av som konsernsjef som følge av «dieselgate»-skandalen. Han har selv hevdet at han først ble kjent med utslippsjukset da skandalen sprakk i offentligheten i 2015.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at både han og de fire andre visste om en del av det omfattende jukset, som startet i 2006.

De fem er siktet for flere forbrytelser, men spesielt ett bedrageritilfelle for å forhindre ulovlig konkurranse ansees for å være svært alvorlig.

– Retten i Braunschweig mottok tiltalen på fredag og vi vil nå undersøke søksmålet, sier statsadvokat Klaus Ziehe i Braunschweig.

Siden «dieselgate» har Volkswagen tilbakekalt millioner av biler og gått med på å betale milliarder i bøter og som kompensasjon til bilkjøpere.

