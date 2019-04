Mueller-rapporten legges fram torsdag

NTB utenriks

Rapporten som vil bli offentliggjort, er en sladdet versjon av den nesten 400 sider lange rapporten til spesialagent Robert Mueller.

Så langt er det bare et fire siders sammendrag som Barr har gjort av den nesten 400 sider lange rapporten som er offentliggjort. Demokratene i Kongressen har krevd å få se hele dokumentet, og ikke bare sammendraget.

Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget. Det skjedde blant annet gjennom en koordinert desinformasjonskampanje og ved et datainnbrudd der eposter ble stjålet fra Hillary Clintons valgkampstab.

– Full frifinnelse

I sammendraget skriver Barr videre at Mueller ikke hadde funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland for å påvirke valget i 2016. Når det gjelder forsøk på å hindre rettens gang, skrev han at Mueller verken dømte eller frikjente presidenten.

President Trump på sin side har vurdert det som har kommet fram av Robert Muellers funn til å være en fullstendig og total frifinnelse.

Samtidig har fremtredende demokrater har stilt spørsmål ved justisminister Barrs uavhengighet og har hele tiden krevd full offentliggjøring av rapporten. De mener det er deres jobb som folkevalgte, og ikke justisministerens, å avgjøre om Trump har misbrukt sin stilling eller ikke.

Sladdet versjon

Barr har på sin side sagt at deler av rapporten må redigeres av juridiske hensyn, blant annet knyttet til følsomme etterretningstemaer og for å beskytte «perifere tredjeparters» privatliv. Han har også sagt at han ikke har tenkt å la Det hvite hus les rapporten før den blir oversendt Kongressen.

Trump har tidligere sagt at han vil la justisministeren ta alle avgjørelser om offentliggjøring av rapporten, og han har sagt at han har stor tillit til Barr.

Den amerikanske presidenten har siden etterforskningen startet ofte omtalt den som en «heksejakt» og har vært svært kritisk.

Muellers team bestående av totalt 19 advokater, 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre, har intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som har pågått i 22 måneder.

