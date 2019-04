Israels president i gang med regjeringskonsultasjoner

NTB utenriks

Samtalene blir etter alt å dømme en ren formalitet gitt resultatet av forrige ukes valg. Der sikret regjeringspartiet Likud og dets tradisjonelle samarbeidspartnere på høyrefløyen seg flertall med 65 av de 120 setene i Knesset, og det ventes at statsminister Benjamin Netanyahu blir gjenutnevnt.

Rivlins konsultasjonsrunde startet mandag med et møte med representanter for Likud. Deretter skal han møte representanter for de ti øvrige partifraksjonene, fra størst til minst, for å høre deres anbefalinger. Deretter skal han utnevne den kandidaten han mener har størst sjanse for å sikre flertall bak seg.

I en av presidentens få ikke-seremonielle roller, ber han den kandidaten om å danne regjering innen 42 dager.

