Landene stemte mandag over et forslag fra EU-kommisjonen. Det ble støttet av alle land unntatt Frankrike, som stemte mot, og Belgia, som avsto fra å stemme. Dermed har kommisjonen fått grønt lys til å innlede formelle forhandlinger.

I forslaget som forelå heter det at handelssamtalene skal foregå i to spor. Det ene er hvordan man kan redusere tollsatsene på industrivarer, og det andre er at det skal bli lettere for bedrifter å vise at produktene deres lever opp til kravene i EU eller USA.

