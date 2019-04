Tre pågrepet etter uro på Nørrebro i København

NTB utenriks

Det brøt ut store uroligheter på Nørrebro da den islamfiendtlige høyrenasjonalisten Rasmus Paludan stilte seg opp for å holde en protest i bydelen.

En av de tre ble pågrepet etter at han gikk til angrep på Paludan, en annen er pågrepet for angrep mot politiet, mens den tredje ikke ville rette seg etter politiets anvisninger, opplyste sjefinspektør Jørgen Skov fra København-politiet på en pressekonferanse søndag, der også Paludan var til stede.

Urolighetene på Nørrebro fortsatte utover søndagen, ifølge politiet.

– Situasjonen nå er at det ikke er overstått, sier Skov.

Kritiserer politiet

Paludan retter på sin side sterk kritikk mot politiet. Til Danmarks Radio sier han at politiet ikke gjorde nok for å sikre hans ytringsfrihet da han søndag innledet demonstrasjonen på Blågårds Plads på Nørrebro. Derimot hevder høyrenasjonalisten at han selv ble beordret til å forlate området etter at hans islamprotest hadde resultert i store uroligheter.

Også politiet, som var massivt til stede, ble angrepet med brostein, sykler og andre gjenstander, mens politiet på sin side svarte med tåregass og ba folk holde seg unna området.

Paludan ønsket opprinnelig å holde søndagens demonstrasjon i innvandrergettoen Mjølnerparken, men fikk nei av politiet og flyttet den derfor til Blågårds Plads.

– Men det er selvfølgelig svært problematisk at politiet overhodet ikke har kontroll over situasjonen, sier han.

Kastet koran

Ifølge Ekstra Bladet hadde demonstrasjonen pågått i 15–20 minutter da en person stormet fram mot Paludan. Personen ble pågrepet. Spenningen økte ytterligere da Paludan begynte å kaste en koran opp i lufta. Paludan ble deretter selv geleidet vekk av politiet, opplyser Bangsgaard.

– Det som skjedde, var at jeg ble angrepet av en somalier, og så anholdt politiet ham og kastet meg inn i en mannskapsvogn. Da hadde jeg rukket å demonstrere i omtrent to minutter, sier Paludan, som søndag varslet at han vil fortsette demonstrasjonen på et annet sted i København.

Mikroparti

Paludan stiftet mikropartiet Stram Kurs i 2017. Partiet tar blant annet til orde for å forby islam i Danmark, utvise flyktninger og annullere dansk statsborgerskap for ikke-vestlige innvandrere.

Selv ble Paludan nylig dømt til 14 dager betinget fengsel for overtredelse av rasismeparagrafen.

I mars brant Paludan og medlemmer av hans lille parti en utgave av Koranen utenfor Christansborg slott. Hendelsen fant sted samtidig som det ble arrangert en fredagsbønn utenfor Folketinget til minne om ofrene for moskeangrepet på New Zealand, der 50 mennesker ble drept av en australsk høyreekstremist.

Paludan har så langt holdt 17 demonstrasjoner i år og 53 i fjor. Ifølge Danmarks Radio har beskyttelsen av islamkritikeren hittil kostet den danske staten 24 millioner kroner.

